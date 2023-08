Trois mois d'incendies au Canada : le tourisme en berne

La Colombie-Britannique, région à l’Ouest du Canada attire les foules à la recherche de nature et grands espaces. Mais depuis une semaine, hôtels et emplacements de camping sont vides. Sur les bords du lac Le Jeune, on ne croise que des locaux. À cause des immenses feux de forêt ces derniers jours, toute la zone a été évacuée et interdite d’accès. Même si les restrictions sont temporairement levées en raison d’une accalmie, les touristes ne sont pas là. Si on quitte les grands espaces pour rejoindre la ville, les discours deviennent tout de suite plus pessimistes. Victime elle aussi d’un terrible incendie, pendant une semaine, la ville de Kelowna s’est recouverte d’un épais nuage de fumée toxique. Aujourd’hui, le nuage est part, mais trop tard, les touristes ont fui. Il est possible qu’à l’avenir, les saisons touristiques gâchées par les incendies seront plus nombreuses suite au réchauffement climatique. Plus de quatorze millions d’hectares de forêt ont brûlé au Canada depuis le début de l’année. C’est deux fois plus que l’ancien record. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Fourny