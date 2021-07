Trois morts dans un incendie à Marseille

Cette nuit, les draps, attachés entre eux, ont servi de cordes pour échapper aux flammes. L'émotion est très vive ce samedi matin dans une cité des quartiers nord de Marseille. L'incendie a pris au petit matin, peu avant cinq heures et demie, dans la cage d'escalier de cet immeuble. Piégées, quatre personnes se sont défenestrées. Trois d'entre elles sont décédées. L'immeuble était en partie squatté par des sans papiers depuis plus d'un an. Une centaine de migrants vivaient ici. L'un d'entre eux a confié que c'était dangereux d'y vivre. Les riverains, eux, sont choqués. Dans un climat de tension ce matin, ils sont venus témoigner de leur émotion, mais surtout dire leur colère face à cette situation qu'ils redoutaient depuis longtemps. "Les conditions sont tragiques et déplorables pour ces personnes et à l'instant, c'est vraiment dramatique", ont-ils déclaré. Quatre autres personnes sont en urgence absolue. Elles sont actuellement prises en charge dans les hôpitaux marseillais.