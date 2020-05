Troisième abattoir contaminé : 34 cas positifs

Onze cas positifs en Vendée, trente-quatre dans le Loiret, soixante-neuf personnes contaminées dans les Côtes d'Armor... Ces trois derniers gros foyers, découverts dans l'Hexagone, concernaient à chaque fois des abattoirs. Les autorités tentent maintenant de comprendre pourquoi cette filière est particulièrement touchée. Pour l'instant, aucun lien n'a été fait entre la consommation de viande et la circulation du Covid-19. Notre pays n'est pas le seul à avoir observé ce phénomène.