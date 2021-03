Troisième confinement : qui sont les commerces autorisés à ouvrir ?

Devant un magasin de jouets fermé, la liste des contrariétés est plus longue que la liste de courses. "Aujourd'hui, acheter des jouets pour nos enfants pour les occuper c'est aussi important que planter des plantes sur son balcon", confie une mère de famille. En effet, cette fois-ci, les jardineries et fleuristes sont autorisés à ouvrir. Ils réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires au printemps, et à première vue sont bénéfiques pour les confinés. Ce samedi matin, les jardineries, très fréquentées, sont donc ouvertes. Mais d'autres fermetures interrogent. En effet, vous pouvez réparer la corde de votre violon, car c'est ouvert, mais pas celle de votre raquette de tennis. Faire réparer sa montre c'est impossible, tandis que faire réparer ses chaussures c'est possible. Le chocolatier vous attend également pour Pâques. Les librairies sont aussi ouvertes, si elles ne sont pas dans un centre commercial. Un des grands changements de ce troisième confinement : les coiffeurs restent ouverts.