Troisième dose de vaccin : les plus de 65 ans invités à faire leur rappel

Le vaccin anti-grippe dans le bras gauche et la troisième dose anti-Covid dans le bras droit. Les plus de 65 ans sont invités à faire les deux vaccins simultanément. Les effets secondaires tels que la fatigue ou les douleurs musculaires ne se cumulent pas, alors, autant ne prendre qu'un seul rendez-vous à la pharmacie. Le vaccin grippe en poche, vous pouvez aussi vous rendre dans un centre de vaccination. La grippe ayant très peu circulé l'année dernière, un médecin généraliste redoute une baisse de l'immunité cet hiver. Le vaccin était donc particulièrement attendu aussi dans les Ehpad. Ici à Meaux (Seine-et-Marne), comme dans la plupart des Ehpad du reste de l'Hexagone, les troisièmes doses sont déjà faites. C'est une course contre la montre pour devancer les deux virus. Le taux d'incidence du Covid, même s'il reste faible, a augmenté chez les plus de 65 ans de 30% à 35% par rapport à la semaine dernière. Le nombre de troisième injection progresse : 2,2 millions de Français l'ont reçue. Mais ce n'est que le gros tiers de la population éligible, soit six millions de personnes.