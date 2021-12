Troisième dose : les centres de vaccination font le plein

La troisième dose, c'est fait pour Nicolas, 37 ans. Il a pris son rendez-vous au lendemain des annonces du gouvernement, cinq mois jour pour jour après sa deuxième dose. Le centre de vaccination de Perpignan (Pyrénées-Orientales) affiche complet tout le week-end. Dans la file d'attente, tous n'ont pas pu obtenir de rendez-vous. Une mère de famille a décidé de tenter sa chance. "Je voudrais le faire avant les vacances de Noël", explique-t-elle. La quantité de doses est suffisante, 300 pour ce samedi contre 200 avant les annonces. Un homme a avancé son rendez-vous pour faire sa dose de rappel au plus vite. "Espérons que ce soit la dernière", lance-t-il. Pour vacciner tout le monde, il a fallu rappeler du personnel pour préparer et administrer les doses. Dès la semaine prochaine, le centre va augmenter la cadence en ouvrant les après-midi et le dimanche. Nous sommes à 300 doses et la semaine prochaine, on va doubler les heures de présence en passant à 600-700 doses", confie le docteur Robert Gaubert. Le centre va même déménager dans quelques jours dans un local plus grand à proximité pour vacciner le plus possible. TF1 | Reportage A. Bacot, C. Astruc