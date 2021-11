Troisième dose : que disent les chiffres ?

Si vous avez été vacciné avec deux doses, voici comment évolue votre protection au fil du temps. En rouge, contre le risque de faire une forme grave. En bleu, contre celui d’attraper le Covid. Au bout de six mois, l’efficacité du vaccin contre l’infection est passée de 88% à 47%. C’est de ce constat que né l’intérêt pour la troisième dose. Car les scientifiques ont montré qu’elle pourrait renforcer notre immunité. C’est comme si vous enseigniez une recette à votre corps pour vous défendre contre le virus. Lors des deux premières injections, vos cellules vont d’abord devoir apprendre la marche à suivre pour produire des anticorps. Au bout de la troisième, elles connaissent déjà la recette et vont donc en produire plus vite et en plus grand nombre. Une étude israélienne sur près d’1,5 millions de personnes observe une baisse du risque de se retrouver à l’hôpital de 93% dans les semaines qui suivent la troisième dose. Mais elle pourrait aussi agir pour nous éviter d'être contaminés. T F1 | Reportage M. Verron, C. Moutot, S. Humblot