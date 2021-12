Troisième "NON" à l'indépendance : l'avenir en suspens de la Nouvelle-Calédonie

Ils n'ont jamais douté de leur victoire. Nos journalistes sont allés à la rencontre de Calédoniens installés à Nouméa qui se sont battus contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ce soir, ils sont soulagés. Leur victoire est écrasante, mais elle est à relativiser. Moins d'un électeur sur deux s'est déplacé pour ce référendum. Il faut dire que les indépendantistes avaient appelé à boycotter ce scrutin. Ce troisième référendum et le dernier d'une consultation sur l'indépendance qui aura duré plus de 20 ans. Désormais, une nouvelle étape peut s'engager. Il faudra définir un nouveau statut pour l'archipel. Alors quelle autonomie lui sera accordée ? Faut-il donner de nouvelles compétences en matière économique et sociale ? Les discussions vont durer un an et demi. Selon Emmanuel Macron, le lien qui unit la France à la Nouvelle-Calédonie n'est pas que juridique. Le chef de l'Etat parle d'un "lien charnel, un lien de solidarité, un lien humain". Ceci dit, derrière ce lien si fort, il y a aussi des intérêts économiques. Et pour cause, l'archipel détient un quart des réserves mondiales de nickel. Et grâce à ses eaux territoriales, la France dispose d'immenses débouchés commerciaux. T F1 | Reportage A. Etcheverry, B. Augey, I. Zabala.