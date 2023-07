Troisième nuit de colère : les bâtiments publics pris pour cible

Ce vendredi 29 juin matin, dans un dépôt de bus à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), on constate douze carcasses calcinées. Les usagers, habitants du quartier, au nord de Paris, sont désemparés. Rien qu'ici, le préjudice pour la RATP dépasse les trois millions d'euros. Cette nuit, les casseurs ont également pris pour cible le chantier de la piscine olympique. Elle doit servir aux entraînements des athlètes pour les Jeux olympiques. L'entrée est détruite. Partout dans le pays, les tirs de mortiers d'artifices sont visés sur tous les bâtiments publics ou les prestataires de collectivité locale, comme un centre de traitement de chèques, à Roubaix (Nord). Les premiers pénalisés sont les salariés. Ce matin, à l'heure de prendre leurs postes, ils sauvent ce qui peut l'être. Les émeutiers ont visé les symboles de l'État, comme ses administrations, qu'ils n'ont pas hésité à prendre d'assaut, le centre des impôts à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ou encore une école maternelle à Villeurbanne (Rhône). Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. de Francqueville, C. Gerbelot, C. Nieulac