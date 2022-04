Troisième producteur européen : pourquoi la France importe ses chips ?

Tous les jours, c'est la même histoire. Lorsque cet exportateur réceptionne les pommes de terre de la région, c'est de l'or qu'il a entre les mains. À l'étranger, la patate française s'arrache. Sur les 6,7 millions de tonnes produites en 2021, trois millions étaient exportées, dont 1,6 rien que pour nos voisins belges. Ce sont eux qui nous fabriquent nos chips. Pourquoi les industriels ne le font pas directement chez nous ? "La nature des freins, elle est avant tout administrative. Ensuite, la France est peut-être plus exigeante au niveau social que nos voisins", explique Francisco Moya, directeur général de Vitalis. Résultat, des paquets de chips qui viennent d'ailleurs sont présents dans les rayons. Vous pourrez toujours chercher, il n'y a pas de mention claire de la provenance. Et les industriels, eux, entretiennent le flou. Selon l'Insee, trois Français sur quatre se disent pourtant prêts à payer plus cher pour un produit fait dans l'Hexagone. C'est ce qui a inspiré ces deux entrepreneurs. La pomme de terre récoltée ici ne parcourt que 300 mètres pour être transformée. La méthode est artisanale, tous les ingrédients sont français, et le pari, c'est la qualité. L'année dernière, les ventes ont augmenté de 30%, un succès malgré un prix élevé à 2,90 euros, soit deux fois plus cher qu'un paquet classique. C'est une stratégie payante, mais qui s'apparente à un parcours du combattant. TF1 | Reportage L. Poupon, D. Blondeau