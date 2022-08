Troisième vague de chaleur dans l'Hexagone

À Avignon (Vaucluse) ce dimanche matin, même ET l'extraterrestre a déjà besoin de ventilateur. Et à quelques mètres de lui, le patron de la boutique a quitté son t-shirt en attendant les clients. "Quand il fera vraiment chaud, on tombera le bermuda, mais pas encore", lance-t-il. Ça sera peut-être pour cet après-midi, avec les 37 degrés annoncés dans la Cité des Papes, et encore plus pour la semaine prochaine. Pour beaucoup, cette nouvelle vague de chaleur fait un peu peur. Une forte chaleur qui s'installe et qui va obliger certains à s'adapter un peu plus tôt comme dans ce mois de juillet. "On passe à l'ombre et on s'hydrate au max. C'est tout ce qu'il y a à faire puisque de toute façon, la chaleur est absolument accablante", raconte une passante. Mais il y a ceux qui sont venus ici justement pour trouver de la chaleur et qui donc ne s'en plaignent surtout pas. "On habite en Bourgogne. On a six mois d'hiver où il fait froid, alors effectivement, cette vague de chaleur, moi, j'apprécie", se réjouit l'un d'entre eux. Et les marchands de glaces aussi visiblement. TF1 | Reportage M .Perrot, N. Carme