Trop de lumière : la pollution qui se voit de l'espace

Il est deux heures du matin et dans une artère commerçante de Montpellier, les lumières artificielles sont omniprésentes. Un fléau que traque une militante écologiste. Selon elle, un magasin sur cinq reste en permanence allumer. Pourtant, depuis 2013, la loi est claire : "Extinction des feux obligatoire à une heure du matin, sous peine de 750 euros d'amendes". Mais dans les faits, peu de commerçants la respectent. La pollution lumineuse serait aussi néfaste que le réchauffement climatique. Un quart de la planète est constamment illuminé. Et cela déstabilise fortement nos écosystèmes. C'est l'objet des recherches menées par Thierry Lengagne, chercheur CNRS au Lhena à l'université de Lyon. Régulièrement, il quitte son laboratoire pour se rendre sur les étangs de sa région. Un lieu propice pour étudier le comportement des oiseaux exposés à nos lumières artificielles. Avec ses équipes, il a découvert les conséquences sur leur reproduction et sur leur orientation. Notre œil perçoit à peine ces lumières, mais elles aveuglent de nombreux animaux notamment rongeurs et oiseaux.