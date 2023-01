Trottinettes : faut-il les interdire ?

Il n’y a plus aucune trottinette dans le centre du Montélimar. Depuis le 9 décembre, elles sont bannies des six rues du centre-ville. Pour les habitants que nous avons croisé ce dimanche, c’est une bonne nouvelle. Pour d’autres, cette décision est un peu sévère, un arrêté, pas toujours respecté à Montélimar. Ce n’est pas le cas à Barcelone. Les trottinettes en libre-service y ont été interdites en 2018. Et pour les engins privés, la police veille au grain. À Nice, Toulouse ou Villeurbanne, les trottinettes en libre-service n’ont jamais été autorisées, c’est le meilleur moyen pour éviter les incivilités. Des scènes de slalom au milieu des piétons, et parfois jusqu’à l’accident, ont été tournées à Paris. Justement, faut-il en finir avec les trottinettes dans la capitale ? Autre argument pour les opposants, les trottinettes jetées dans les cours d’eau sont aussi source de pollution. Une seule batterie contamine dix millions de litres d’eau. TF1 | Reportage O. Levesque, S. Iorgulescu, H.P. Amar