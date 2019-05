Les trottinettes rattrapées par la loi

Depuis des mois, elles avaient colonisé les trottoirs des grandes villes. Il fallait parfois les éviter et les enjamber. Les trottinettes électriques viennent d'être rattrapées par la loi. Elles seront désormais soumises à des règles très strictes. La fin d'un vide juridique qui risque de coûter très cher à certains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.