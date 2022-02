Troupes russes en Ukraine : les attaques se multiplient

À Kherson, dans le Sud de l'Ukraine, une colonne de blindés russes vient d'être attaquée. Un succès isolé pour les troupes ukrainiennes, car ailleurs dans le pays, les images diffusées ce samedi matin montrent plusieurs villes fantômes. Dans la région de Louhansk, à l'Est de l'Ukraine, il ne reste plus rien d'un village, quelques minutes à peine après les attaques des milices pro-russes. Une vidéo tournée plus au Sud, près de Donetsk, montre les séquelles des frappes russes. Les attaques se multiplient. Un peu partout dans le pays, les combats font rage et se rapprochent de plus en plus de Kiev. L'armée russe mène une triple offensive : au Nord par la Biélorussie, alliée de la Russie, à l'Est dans les régions du Donbass et enfin au Sud en remontant par la Crimée. D'après les spécialistes, Vladimir Poutine n'a pas encore déclenché tous ses moyens militaires. L'objectif est de pousser le gouvernement ukrainien à capituler. L'incertitude règne aujourd'hui sur l'issue des combats en cours et les pertes humaines des deux camps. TF1 | Reportage A. Basar, S. Cherifi