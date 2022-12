Truite / saumon : comment faire le bon choix

Dans votre assiette, il est difficile de distinguer un saumon fumé et une truite fumée. Le match est lancé. Et à ce petit jeu, le premier point se joue dans vos rayons. Sur le prix, on a comparé avec vous. Au kilo, ça donne 40 euros pour le saumon premier prix contre 33 pour la truite. Cette dernière est donc 20 % moins chers. Mais à ce prix, quel poisson avez-vous dans votre assiette ? D'où vient-il ? Votre saumon parcourt beaucoup de kilomètres. Il est souvent importé de Norvège ou d'Écosse. La truite vient principalement des rivières françaises. Grâce à son origine, elle s'offre donc un deuxième point. Dans une usine de transformation, on découpe à la fois de la truite et du saumon. Leur chair est très différente. La truite est moins grasse. À 3 - 0 , elle creuse l'écart. Après un salage sec, place au fumage au bois de hêtre. Les deux poissons ne réagissent pas de la même manière. La truite a-t-elle des défauts ? Oui, ne vous attendez pas par exemple à de belles et longues tranches. Elles sont bien plus petites et plus épaisses que celles du saumon. Méfiance aussi sur sa couleur, bien souvent très vive. Ce colorant de synthèse n'est pas dangereux. Mais pour rendre la truite appétissante. Certains industriels n'hésitent pas à en utiliser beaucoup plus que pour le saumon. Verdict pour cette manche, le saumon revient dans la course, 3 - 1. Et ce n'est pas le seul argument qu'il a à faire valoir. Au chapitre des innovations, il n'y a pas match. Chez le leader de poisson fumé, Labeyrie Fine Foods, on crée très peu de recettes à base de truite contre une dizaine chaque année pour le saumon fumé : graine de sésame, basilique ou à la truffe, 3 à 2. Le saumon peut-il revenir à égalité ? Il reste l'étape cruciale de la dégustation. Et qui de mieux pour cela qu'une cheffe doublement étoilé, Stéphanie Le Quellec. À l'aveugle, elle a préféré les deux assiettes de saumons fumés, le premier prix et sa version haut de gamme. Cela fait donc match nul. Mais la truite n'est pas à bannir pour autant. Dernier enseignement, la cheffe a préféré la version premier prix. Truite ou saumon ? Les produits les plus chers ne sont donc pas forcément les meilleurs. TF1 | Reportage V. Dépret, X. Boucher