Trump / Biden : la transition au point mort

À chaque apparition de Donald Trump, la presse attend qu'il parle de la transition avec Joe Biden. Peine perdue, au détour d'une phrase vendredi sur la campagne électorale, il a de nouveau refusé de concéder sa défaite. Très poli jusque-là, le président élu commence à s'impatienter. Reclus pour des réunions dans un théâtre municipal, Joe Biden n'en peut plus de voir le sortant s'accrocher. "Il fait preuve d'une incroyable irresponsabilité", dit le président élu des États-Unis. Pour entraver la transition, Trump peut compter sur quelques soutiens. Parmi lesquels Emily Murphy, cheffe de l'administration des services généraux. C'est elle qui doit signer le document donnant le coup d'envoi du processus de transition. Mais cette fonctionnaire méconnue, fidèle du président Trump, bloque tout à elle seule aujourd’hui. Elle s'attire les foudres des médias et de la quasi-totalité des experts en droit du pays. Les conséquences sur le rouage de l'administration sont énormes."Nous allons prendre des semaines ou des mois de retard", explique Joe Biden. Donald Trump a félicité Emily Murphy, son allié, et a licencié une série de responsables mettant en doute ses allégations de fraude. Crise du Covid, sécurité intérieure ou politique étrangère, Trump a aussi pris toute une série de mesures pour compliquer la transition avec son successeur.