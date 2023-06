Trump : des dossiers classifiés jusque dans les toilettes

Des dizaines de cartons éparpillés dans plusieurs pièces, même dans les toilettes. Ils étaient parfois renversés et mélangés à des coupures de presse. Ce sont des archives de la Maison Blanche, dont certaines classées top secret, retrouvées en Floride dans la résidence personnelle de Donald Trump. L'ancien président des Etats-Unis vient d'être inculpé pour les avoir emportées avec lui. Ces accusations visant un ancien chef d'Etat donnent le vertige, au total, 37 chefs d'inculpation. D'après la Justice, certains de ces documents contenaient même des informations sur les capacités de défense des Etats-Unis et sur les programmes nucléaires américains. Réaction immédiate de Donald Trump qui nie en bloc et crie à l'acharnement judiciaire. "C'est de l'ingérence électorale au plus haut niveau. C'est du jamais-vu. Je suis un homme innocent. Ils essaient de détruire une réputation", clame Donald Trump. L'administration de Joe Biden se refuse à tout commentaire. Le procureur spécial chargé de cette enquête promet un procès rapide. TF1 | Reportage A. Bourdarias, J.P. D'Angéli