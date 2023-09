Trump : ses déboires judiciaires lui rapportent gros

L'image de Donald Trump en prison, nous l'avons vue et revue. Aux États-Unis, on appelle cela un "Mug Shot". Et normalement, c'est un motif de honte, mais pas pour Donald Trump. Le tee-shirt avec son effigie est vendu à 30 euros, la tasse à café à 20 euros. Et c'est l'ancien président lui-même qui se charge de la publicité, car il a compris que le spectacle de ses affaires judiciaires pouvait lui rapporter gros. En à peine une semaine, 36 000 tee-shirts, 24 000 mugs et 9 000 posters ont été vendus. Le business du Mug Shot se porte bien. Debbie Macchia, partisane depuis 2016, compte passer commande au plus vite. À longueur d'interview, Donald Trump se vend comme victime d'une cabale menée par le camp Biden, et parvient à tirer profit de chacun de ses passages au tribunal. Sur les réseaux sociaux, les militants en redemandent. Les démêlés judiciaires de Donald Trump ont déjà coûté près de 40 millions d'euros à sa campagne, et ce, alors qu'aucun procès n'a encore débuté. La facture sera encore plus lourde dans les mois à venir. Et dans le camp Trump, on s'inquiète pour l'instant plus du coût de ses affaires que de leurs issues. TF1 | Reportage M. Derrien