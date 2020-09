"Tsar Bomba" : la Russie déclassifie des images de la plus puissante bombe nucléaire de tous les temps

Pendant plus de six secondes, les caméras saturées de lumière n'enregistreront qu'un halo blanc saturé de lumière. Puis, le panage de poussière et de vapeur s'élève peu à peu et transperce les nuages. À son apogée, le champignon culmine à 65 km et son diamètre atteint les 90 km. Le flash lumineux a été vu à plus de 1 000 km. Les scientifiques occidentaux estiment la puissance de cette bombe à 57 mégatonnes, soit 3 800 plus destructrice que celle d'Hiroshima.