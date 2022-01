Tsunami aux Tonga : l'ampleur du désastre

Ces images, en tête de cet article, ont été tournées 24 heures après le tsunami. Tout est dévasté sur cet îlot de 70 habitants. L'auteur de cette vidéo cherche son père, handicapé aux jambes, qui a été emporté par une immense vague. Il ne sait pas encore s'il a survécu. C'est une vague de six mètres de haut, dit-il, qui l'a arraché à son île d'Atata aux Tonga. Ne pouvant pas nager à cause de son handicap, il s'est laissé flotter et aurait mis 27 heures pour atteindre l'île principale. "Deux choses me sont venues à l'esprit : que j'avais toujours foi en Dieu et que ma famille devait penser que j'étais mort. Sur mon île, tout a été rasé, mais mon cœur est là-bas. J'y étais élevé, mes parents y sont enterrés. J'y retournerai un jour", confie Lisala Folau, habitant d'Atata (Iles Tonga). Cela fait une semaine que l'archipel des Tonga a été dévasté par une éruption volcanique et par le tsunami qui a suivi. Les premiers secours sont seulement en train d'arriver sur place. Sur ces images satellites, prises avant et après la catastrophe, on mesure l'ampleur des dégâts. Mais le câble reliant l'archipel aux réseaux Internet ayant interrompu, il est difficile de donner un bilan humain. Sur l'île principale où un grand nombre des 100 000 habitants ont été évacués, l'aéroport enseveli sous les cendres a été rapidement dégagé. L'aide internationale s'organise. Sans contact physique, l'archipel a été jusque-là épargné par le Covid, mais a un besoin d'urgence en eau potable. Ce navire néo-zélandais a livré vendredi une usine de dessalement pouvant fournir 70 000 litres d'eau par jour. TF1 | Reportage S. Pinatel