Tsunami dans le Pacifique : des dégâts à 10 000 kilomètres

Quelques minutes et l'océan s'engouffre dans les rues. Nous sommes à Paracas sur la côte péruvienne. L'eau submerge les terrasses, emporte les meubles et les paillotes. Les habitants, eux, cherchent leurs proches et fuient. Au Pérou, 22 ports ont été évacués par précaution. Samedi, un volcan sous-marin le "Hunga Tonga" est entré en éruption aux îles Tonga dans l'océan Pacifique Sud. Une explosion très puissante filmée par plusieurs satellites. Des cendres ont été expulsées jusqu'à 20 kilomètres d'altitude. Une onde massive a été ressentie à 10 000 kilomètres à la ronde : aux États-Unis, au Pérou mais aussi au Chili, touché par des vagues de plus d'un mètre soixante-dix. Même frayeur au Japon. Trains et vols locaux ont été suspendus. Dans un port, de nombreux bateaux de pêche se sont retournés. L'ampleur du Tsunami est telle que des scènes similaires ont été observées 9 000 kilomètres plus loin en Nouvelle-Zélande. La Première ministre du pays s'inquiète surtout des conséquences sanitaires de l'éruption. TF1 | Reportage Q. Fichet