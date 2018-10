Tsunami en Indonésie : le bilan provisoire fait état de 400 morts

Les dégâts sont terribles sur l'île de Célèbes en Indonésie après le passage d'un tsunami provoqué par un séisme d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. En effet, on peut dire que rien ou presque n'a résisté à la vague destructrice. Dans cette mer de débris, ce sont souvent des corps sans vie que trouvent les premiers secouristes. D'ailleurs, le seul bilan officiel communiqué depuis 24 heures parle déjà de 400 morts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.