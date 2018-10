Tsunami en Indonésie : la vague a tout emporté

En Indonésie, un tsunami a dévasté de nombreux quartiers, vendredi 28 septembre 2018. Parmi les bâtiments touchés, ce sont parfois les structures les plus modernes qui se sont écroulées. Même le pont jaune, l'emblème de la ville de Palu, n'a pas résisté à la vague. Il a été tordu comme un vulgaire fil de fer par le passage du tsunami. L'urgence est désormais de sécuriser le maximum d'édifices ainsi que de rétablir les réseaux électriques et d'eau potable. Cependant, même avec une éventuelle aide internationale, plusieurs années seront nécessaires pour effacer les traces laissées par le phénomène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.