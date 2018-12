Pourquoi l'Indonésie est-elle si souvent touchée par les tsunamis ?

Le tsunami survenu le samedi 22 décembre 2018 en Indonésie est directement lié à l'éruption du volcan Krakatoa. Ce dernier n'avait pas fait parler de lui depuis 135 ans. L'archipel indonésien compte pas moins de 127 volcans en activité. Depuis l'été dernier, le pays a également connu deux séismes. C'est une zone instable notamment à cause de la rencontre de plusieurs plaques terrestres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.