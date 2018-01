Les Tuche s’installent à l’Élysée pour le troisième volet de la saga

Après s’être envolée pour les États-Unis dans le deuxième volet, la famille la plus drôle de France s’installe à l’Élysée suite à des "circonstances politiques imprévisibles". Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve sont venus sur notre plateau pour présenter le film "Les Tuche 3", qui sort en salles mercredi 31 janvier 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.