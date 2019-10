Tuerie à la préfecture de Paris : Edouard Philippe a "toute confiance en Christophe Castaner"

Dans les colonnes du Journal du dimanche, le Premier ministre a fait des annonces par rapport à l'attaque survenue à la préfecture de police de Paris. Il a affirmé avoir "toute confiance en Christophe Castaner, qui a fait état de ce qu'il savait au moment où il s'est exprimé". Une précision qui permet de proteger tout le gouvernement, et qui a pour espoir de faire taire les critiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.