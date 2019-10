Tuerie à la préfecture de Paris : la grande famille de la police entre recueillement et colère

L'affaire de l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris a ébranlé le monde policier. Des policiers en tenue ou en civil sont venus écrire un mot sur le registre de condoléances, ou mettre des fleurs. Ils sont soumis à un devoir de réserve. Leurs épouses se disent en colère et proche du dégoût. Beaucoup de citoyens répètent leur soutien à la police. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.