Tuerie aux Etats-Unis : l'assaillant ne cachait pas son idéologie raciste

Le tueur a publié un document de 180 pages, dans lequel il expliquait tout : son idéologie raciste, fasciste, antisémite, et suprémaciste blanc. Il dit s’être inspiré de nombreux attentats similaires aux États-Unis ou à l’ étranger. Il explique également qu’il s’était radicalisé pendant la pandémie, avec des vidéos sur Internet. Il détaille, par le menu, la préparation de cet attentat, le choix de ce quartier noir populaire, à Buffalo, et toutes les armes qu’il avait à sa disposition. Il y relayait les théories racistes les plus abjectes et les théories du complot. En effet, il se disait adepte du grand remplacement. C’est un attentat minutieusement préparé. Cet attentat donne raison aux FBI qui, depuis plusieurs années, alerte sur le fait que c’est le terrorisme d’extrême droite qui fait peser les plus lourdes menaces sur le pays. Joe Biden a d’ailleurs parlé d’une idéologie répugnante dans un communiqué public, contraire aux valeurs américaines. TF1 | Duplex A. MONNIER