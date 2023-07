Tueur en série : démasqué... grâce à une pizza

Architecte new-yorkais à succès et tueur en série présumé. Rex Heuerman, 59 ans, vient d'être arrêté par la police. Tout commence en mai 2010. Les policiers de Long Island reçoivent un appel téléphonique. Au bout du fil, une femme apeurée. Elle disparaît peu après. Les agents se lancent à sa recherche et vont faire d'effroyables découvertes. Les enquêteurs tombent sur les restes humains de trois, puis de quatre femmes, rapidement identifiées. Au total, onze victimes sont retrouvées dans les semaines qui suivent. Des prostitués pour la plupart ainsi qu'un homme et un bébé. Pendant treize ans, l'enquête piétine. Récemment, de nouveaux policiers prennent le dossier en main et un détail jusqu'alors non-exploité les intrigue. Un véhicule aperçu non loin du domicile d'une des victimes peu avant sa disparition. Les enquêteurs répertorient les propriétaires de ce modèle dans la région et finissent par s'intéresser à un architecte new-yorkais. Un jour, ils le voient jeter une pizza dans une poubelle de Manhattan. L'ADN prélevé correspond à celui d'un cheveu retrouvé sur une des victimes. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Poupon, C. Aragona