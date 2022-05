Tunisie : au cœur des forteresses du désert

Face à l'histoire de ces pierres, à leur mémoire, on se sent forcément minuscule. Pour ne pas nous perdre dans ce dédale, nous avons suivi Hatem Gharbi. Ce guide connaît par cœur les ruelles du village de Chenini et ceux qui les ont habités. Au sud de la Tunisie, les Berbères ont construit des villages perchés. Ils ont creusé leurs habitations dans les montagnes du Dahar, devenues leur refuge face aux pilleurs. Mais Chenini n'est pas qu'une histoire ancienne. Quatre-vingts familles y vivent encore. Certains, comme Omar Missaoui, continuent même de creuser les montagnes. Cet ouvrier connaît tous les secrets de ces maisons troglodytes. Depuis qu'il a un marteau-piqueur pour les parties les plus difficiles, construire une telle maison lui prend trois mois, c'étaient sept avant. Pour le reste, il a tout appris de son père et n'a d'ailleurs pas changé grand-chose à son mode de vie. Sa petite maison d'une pièce est la fierté d'Omar. Sur les routes montagneuses du Dahar se trouvent d'autres villages perchés comme Germassa. Ils ont été abandonnés par les Berbères partis vivre sur la côte. Ceux qui sont restés vivent encore dans les traditions. Beaucoup sont bergers. Certaines femmes sont tisseuses, comme Nadia Hasnaoui. Ses tapis sont vendus soit aux touristes de passage, soit dans les souks des grandes villes. Dans la cour de sa maison troglodyte, elle colore elle-même la laine de mouton, selon les recettes de sa mère. Dans cette région, se cachent aussi le plus grand et le plus prolifique olivier de Tunisie, meilleur ami de nombreux producteurs d'huile. Le Dahar compte plusieurs centaines d'huileries traditionnelles. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Guiheux, E. Fourny