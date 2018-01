La Tunisie célèbre le septième anniversaire de la révolution de jasmin sous fond de tension

Après une semaine de grogne sociale, les manifestations se sont achevées ce dimanche 14 janvier 2018 en Tunisie. Initiateur du "Printemps arabe", le pays faisait figure d'exemple de transition démocratique dans le monde arabe. Pourtant, aujourd'hui, cet idéal est rattrapé par les difficultés économiques. La population, déçue, estime que le "Printemps arabe" lui a donné la liberté d'expression mais rien de plus sur le plan économique et social. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.