Tunisie : de nombreux chefs d'Etat ont répondu présent au dernier hommage à Béji Caïd Essebsi

Les obsèques du défunt président tunisien Béji Caïd Essebsi ont lieu ce 27 juillet 2019 à Tunis. De nombreux chefs d'Etat ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage dont Emmanuel Macron ou encore le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Par ailleurs, Béji Caïd Essebsi était considéré comme l'un des piliers de la transition démocratique en Tunisie. Il laisse toutefois derrière lui un pays encore fragile et plusieurs grands chantiers inachevés.