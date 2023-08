Tunisie : des migrants meurent dans le désert

Sous 50 °C, en plein désert, un migrant s'est effondré après des jours de marche. Derrière lui, des dizaines d'autres se traînent à bout de force jusqu'au garde-frontière libyen. Tous racontent avoir été arrêtés par les autorités tunisiennes, avant d'être abandonnés à la frontière libyenne. "Ils ont cassé mon téléphone, puis m'ont emmené dans le désert du Sahara.", raconte l'un des migrants. Depuis le début de l'été 2023, au moins 24 migrants ont perdu la vie dans le désert. Fin juillet, une mère et sa fille de six ans ont été retrouvées inanimées au milieu de nulle part. Ce jour-là, Pato, son mari, est le seul à avoir survécu à la fournaise. "J'aurais préféré mourir avec elles, en fait.", dit-il. Comme beaucoup d'autres à la frontière, Pato a été arrêté à Sfax (Tunisie), 200 kilomètres au nord, principal point de passage des clandestins vers les côtes européennes. Le 5 juillet 2023, c'est dans cette ville que des tensions ont éclatée avec les habitants. Dans les semaines suivantes, plus de 1 300 arrestations de migrants ont eu lieu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Desmoulins, S. Cherifi, A. Kiraly