Tunisie : les derniers attentats ont-ils des impacts sur le tourisme ?

À la suite des attaques qui se sont produites à Tunis le 27 juin 2019, les professionnels du tourisme se sont inquiétés. Mais les touristes n'ont ni annulé ni raccourci leur séjour au pays, à cause de ces événements. Ces derniers ne se sentent d'ailleurs pas menacés par les actes terroristes. D'autant plus que sur place, tout est mis en œuvre pour rassurer les hôtes étrangers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.