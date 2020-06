Tunisie, Maroc, Algérie... Le Maghreb va-t-il rester confiné cet été ?

Parmi les casse-têtes de ce début d'été, celui du tourisme est le plus sensible. Comment rouvrir ses frontières tout en préservant la sécurité de son territoire ? Chaque pays est en train de se poser la question. Du côté des voyagistes français, on espère pouvoir bientôt proposer des destinations comme le Maghreb. Depuis ce samedi, la Tunisie est la première à accueillir à nouveau des vacanciers. Qu'en est-il pour le Maroc et l'Algérie ?