Tunnel Lyon-Turin : craint-on la présence de militants radicaux ?

La manifestation contre le tunnel Lyon-Turin est interdite dans un certain périmètre. Doit-on craindre la présence de militants radicaux comme on l'a vu à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) ou près de Nantes (Loire-Atlantique) la semaine dernière ? Ils sont aujourd'hui des milliers à venir manifester. "J'aimerais commencer par dire que nous sommes pour le fret ferroviaire et pour le train", commence Mathilde Panot. Elle nous explique également la raison de leur présence en nombre : "Il y a d'un côté un projet à 30 milliards d'euros, le projet Lyon-Turin avec une ligne qui pourrait être ouverte en 2048 (...) et un projet illégal au vu du droit à l'eau". Elle se dit aussi inquiète quant aux atteintes au droit de manifester dans notre pays. Parmi les opposants historiques depuis 20 ans à ce chantier, il y a notamment France Nature Environnement. Mais ses représentants ont décidé de ne pas venir ce samedi parce qu'ils contestent la violence prônée par les Soulèvements de la Terre, à l'origine du rassemblement d'aujourd'hui. Cela remet-il en cause l'avenir du mouvement écologique et sa stratégie ? Mathilde Panot, elle, ne s'en inquiète pas.