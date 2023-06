Tunnel Lyon-Turin : des échauffourées en marge de la manifestation

En tête de cortège, il y a eu des heurts intenses, mais brefs. Face aux jets de pierres, les forces de l'ordre répliquent à l'aide de gaz lacrymogène, provoquant l'embrasement de la végétation sur le bas-côté. Ces échauffourées entre black bloc et gendarmes, en marge du rassemblement, n'auront duré que quelques minutes. La manifestation s'est globalement déroulée dans le calme. Malgré un arrêté interdisant le rassemblement, ils étaient près de 3 000 opposants aux chantiers Lyon-Turin, à s'élancer vers treize heures. Ils ont parcouru quelques kilomètres sur une route en dehors du périmètre interdit par la préfecture, avant d'être bloqué par les forces de l'ordre. Hélicoptères, drones, près de 2 000 policiers et gendarmes ont été déployés pour surveiller les centaines de manifestants radicaux. S'il n'y a pas eu d'incidents majeurs, certains manifestants ont traversé la rivière pour tenter de bloquer l'autoroute 43. Plusieurs intrusions sur les voies ferrées ont également été signalées. Le trafic ferroviaire a donc été suspendu tout l'après-midi, par mesure de sécurité. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Buisine, T. Herreman