Tunnel Lyon-Turin : une manifestation sous tension

Toute la zone est sous haute surveillance, quadrillée par 2 000 policiers et gendarmes. Ils inspectent chaque voiture. Sur les photos, on voit des projectiles ou encore des bouteilles de gaz saisis lors de contrôles autour d'un camp de base. Ils sont plusieurs milliers venus de tout le pays, d'Italie ou encore de Suisse. Les opposants au chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin sont déterminés à manifester. Le cortège doit contourner la zone interdite par l'arrêté préfectoral pour éviter les confrontations avec les forces de l'ordre. Les autorités craignent tout de même la présence de manifestants radicaux. Une trentaine d'étrangers sous interdiction administrative de territoire ont été refoulés à la frontière italienne alors qu'ils tentaient de rejoindre la manifestation. "On est dans une vallée très développée, mais il y a effectivement des sites sensibles, des usines Seveso, des chantiers avec du matériel", explique Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Dans les airs, un hélicoptère et un drone suivent de près la progression du cortège. TF1 | Reportage L. Merlier, C.Buisine, T. Herreman