Turquie : ces sauvetages qui entretiennent l'espoir

Un enfant de deux ans, sa grande sœur et leur mère ont passé plus de quatre jours ensevelis. Au total, 100 heures, soit cent fois soixante minutes, dans la poussière et le silence. Plus au nord, à Kahramanmaras, deux voix, celles d'un frère et d'une sœur de quinze et treize ans. Ils sont restés 99 heures sans boire ni manger, à attendre l’instant où l’on vienne leur secourir. Plus que des poupées de chiffon, ces enfants sont épuisés. Les recherches continuent pour quelques victoires. Un adolescent de 17 ans a été secouru. Se toucher, s'embrasser, pour mieux y croire. "J'ai été obligé de boire mon urine pour rester en vie. C'est grâce à ça que j'ai survécu", témoigne-t-il. En Syrie, comme en Turquie, les secouristes vont passer la nuit à tendre l'oreille, dans l'attente d'une voix en retour. TF1 | Reportage F. De Juvigny, G. Sellem