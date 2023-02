Turquie : les habitants tentent l’impossible

Autour de cet immeuble en ruine, il n’y a pas de secours ni de militaires. Depuis six jours, ce survivant n’a pas vu un sauveteur. Ce sont les habitants du quartier qui fouillent les décombres. "On a dû se débrouiller tout seul pour trouver cette tractopelle. On n'a pas le choix, on doit sortir les corps nous-mêmes", affirme-t-il. Une quinzaine de victimes se trouve encore sous les gravats. À la douleur d’avoir perdu des proches, viennent s’ajouter la colère et le désarroi. Même si les secours parviennent à atteindre la ville, il est extrêmement difficile de circuler à l’intérieur car la plupart des rues sont bloquées à cause des bâtiments effondrés. Dans ce quartier, après des jours à fouiller les décombres à mains nues, les sauveteurs sont finalement venus en renfort. Ils demandent le silence à la recherche d’un signe de vie. Mais pour ce volontaire, il est trop tard. Sous les gravats, les heures passent et les chances de survie s’amenuisent. Pourtant, quelques instants plus tard, c'est ensemble que civils et secouristes parviennent à sauver une enfant. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Hacala. F. Mignard