Turquie : les rescapés à la recherche de leurs souvenirs

Elle l’a toute suite reconnu, “c’est ma peluche, c’était mon doudou quand j'étais petite. Je l’ai laissé sur mon lit. C’est fou qu’il soit intact”. Séda a vécu 20 ans dans l’immeuble qui se trouve désormais sous ses pieds. Elle et les autres survivants de cet effondrement fouillent sans relâche les gravats, à la recherche des traces de leur passé. Ibrahim et Gulseren s’accrochent à leurs souvenirs pour tenir. Leurs biens les plus précieux sont souvent les plus petits. Après plusieurs heures de recherche, une femme a trouvé des photos. “On les voulait ces photos, et on les a retrouvées. Voilà ma fille, ma petite fille ! On peut reconstruire beaucoup de choses, mais ça, c’est unique", se confie-t-elle. Le temps leur est compté, car les gravats seront bientôt déblayés et le danger n’a pas disparu. Les militaires nous ont demandé de partir, car désormais, l’immeuble qui se trouvait derrière nous menace de s'effondrer. Comme un cauchemar sans fin, ce matin encore, deux corps sans vie ont été extraits des décombres. TF1 | Reportage S. Chevallereau, R. Reverdy