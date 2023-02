Turquie : les sauveteurs laissent place aux bulldozers

Des pelleteuses et des bulldozers déblaient en nombre des gravats à Hatay comme à Kahramanmaras. La place longtemps laissée aux secouristes semble désormais occupée. Pourtant, quinze jours après les séismes survenus à la frontière turco-syrienne, il reste sans doute des survivants sous les décombres. "On aurait bien voulu pouvoir continuer plus longtemps à chercher", témoigne Eric Zipper, président de "Corps mondial de secours". L'équipe qu'il a emmenée a travaillé neuf jours sur deux des sites touchés par les tremblements de terre. Elle a ainsi retrouvé deux personnes vivantes sous les décombres. Encore samedi, d'autres interventions ont permis de sauver la vie de plusieurs victimes, coincées depuis près de 300 heures sous des tonnes de béton. Les bulldozers ont désormais pour mission de dégager les routes, de libérer des terrains pour y installer des logements provisoires. Ils permettraient aux sinistrés de ne plus dormir dans la rue et dans le froid. Le temps des sauvetages s'achève. C'est désormais le moment de s'occuper des survivants. TF1 | Reportage S. Millanvoye, F. Fernandez, D. Xainte