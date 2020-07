Turquie : Sainte-Sophie va redevenir une mosquée

C'est l'un des monuments les plus visités d'Istanbul. L'ancienne basilique Sainte-Sophie transformée en musée en 1936 va redevenir une mosquée. Une décision très politique de Recep Tayyip Erdogan. En chute dans les sondages, le président turc flatte son électorat en jouant la carte nationaliste. Alors que de nombreux pays condamnent cette transformation, Ankara a fait savoir que les touristes pourraient visiter la mosquée dès son ouverture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.