Turquie : un avion rate son atterrissage et termine sa course au bord d'une falaise

Grosse frayeur pour les passagers du vol 8622 de Pegasus Airlines en Turquie. Leur avion a effectué une sortie de piste particulièrement impressionnante samedi soir sur le tarmac de l'aéroport de Trabzon. L'aéronef a terminé sa course au bord d'une falaise qui surplombe la mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.