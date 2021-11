Tutelle : Britney Spears enfin libre

Le tribunal de Los Angeles n'a pas dû voir cela très souvent : une foule vêtue de rose qui fête la fin d'une tutelle, la tutelle sous laquelle Britney Spears a été placée il y a treize ans. Une décision de justice comme une victoire pour les fans aussi : "Britney est enfin libre, on s'est battu pour ça, on est ravi et on veut qu'elle soit heureuse désormais", "ce n'est pas seulement l'histoire d'une pop star qui retrouve la liberté, c'est une question de droit de l'homme, de droit civique, de droit de la femme". Les fans de Britney Spears se sont mobilisés pendant des années dans le monde entier au cri de ralliement de #FreeBritney, c'est-à-dire "Libérez Britney". Comme cette dernière a été libérée ce samedi, ils vont faire la fête pendant de très longues heures devant le tribunal. Même si Britney n'est pas venue à l'audience, elle a remercié ses fans via les réseaux sociaux. Côté musique, la star est alors au sommet de sa gloire. Côté personnel, elle sombre dans la drogue, l'alcool et la dépression. Devant les paparazzis qui la harcèlent, elle finit par se raser la tête. Sa famille craint pour sa santé et celle de ses enfants. Mais en 2018, les fans découvrent que la tutelle est la même que celle utilisée pour les personnes très dépendantes. La chanteuse n'avait plus aucune liberté. TF1 | Reportage A.Monnier, B. Fenwick