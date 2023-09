Typhon Saola : 800 000 personnes évacuées en Chine

C'est le calme après la tempête. Dans les rues de Hong Kong, partout, il faut contourner les arbres arrachés par le vent. Selon les autorités, une personne est morte et au moins 50 ont été blessées. Ce samedi matin, les habitants constataient les dégâts, des fuites d'eau et des inondations sur le chantier de construction. Nous avons joint une famille de Français confinée chez elle. "On avait débarrassé ce qui était à l'extérieur et qui pouvait être dangereux. La pluie était tellement violente et horizontale qu'à un moment donné, on avait de l'eau qui passait sous certaines fenêtres. Je pense que le plus impressionnant, c'est surtout le bruit !", raconte Hugo, un Français habitant à Hong Kong. Le passage du typhon Saola a finalement été moins violent que ce qui était redouté. Vendredi soir, des dizaines de milliers de personnes s'étaient enfermées chez elles. Les autorités craignaient des vents à plus de 200 km/h, et redoutaient même que ce soit le typhon le plus violent depuis 74 ans. En prévision du passage de Saola, les autorités avaient annulé 300 vols ce vendredi, et repoussé la rentrée scolaire. TF1 | Reportage B. Augey