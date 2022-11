Tyrol et sa randonnée des châtaignes

C'est un peu comme de la confiture. Dans le Sud-Tyrol, c'est dans les vieilles poêles qu'on fait les meilleures châtaignes grillées. "Au début, il faut beaucoup de chaleur, et à la fin, on les remue quand le feu baisse pour qu'elles deviennent moelleuses. Ce sont mes parents qui m'ont transmis cette tradition et donc je la perpétue", nous confie Erwinn Penn, agriculteur à Velturno (Italie). Dans la région, les châtaignes se dégustent entre amis, en famille. Vous en trouvez partout, un sentier leur est dédié. L'indication est affichée en allemand et en italien. En allemand, car c'est la langue la plus parlée dans le village. Le Sud-Tyrol est une province italienne depuis la Première Guerre mondiale seulement. Nous sommes à 50 km de l'Autriche. Nous randonnons entre Velturno et Pardell, accompagnés par des dizaines d'habitués. Le parcours n'est pas difficile. Tout le week-end de novembre, vous avez même des ravitaillements. Nous nous sommes rendus aussi sur les terres de plusieurs familles d'agriculteurs. Elles sont les seules à pouvoir ramasser les châtaignes, un véritable revenu pour eux. La tradition culinaire se marie bien avec la balade. C'est un parfait mélange entre se bouger et manger des plats typiques et bons. Et le repas se termine toujours par la dégustation de châtaignes et du bon vin. Associer le vin et la châtaigne comme lorsque les viticulteurs, chaque automne, faisaient déguster leur millésime avec des produits de saison. C'est ce qu'on appelle la tradition du "Törggelen". La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine, G. Vuitton