Ukraine : après le retrait russe, des villages exsangues

Exhumer les morts pour connaître la vérité. Depuis le départ de l'armée russe, après un mois d'occupation, des dizaines de tombes sont découvertes dans le village de Bohdanivka, à l'est de Kiev. Ici, un vieil homme a été tué dans sa chambre par une rafale d'armes automatiques tirées depuis la rue. Selon l'armée ukrainienne, au moins 20 civils ont été tués dans ce village. La plupart des corps ont été enterrés par les habitants dans les jardins. Ils feront l'objet d'une enquête pour savoir si les crimes de guerre ont été commis ici. Quelques mètres plus loin, les enquêteurs retrouvent une voiture criblée de balles. Le chauffeur a été enterré juste à côté. Les villageois racontent la peur de mourir à chaque instant. L'interview s'interrompt brusquement, car une femme en pleurs nous interpelle. Son fils et son mari auraient été enlevés par les soldats russes il y a un mois. Ils ont 37 et 58 ans. La femme assure qu'ils n'étaient pas des combattants. Dans ce quartier ravagé par les bombardements et les tirs d'artillerie, Katarina, 73 ans, affirme que sa maison a été pillée par les soldats russes. Dans sa maison où elle vit seule, il ne reste que des décombres. Depuis plus d'un mois, elle cuisine sur une poêle improvisée et se lave dehors avec l'eau de pluie et dort dans sa cave sans électricité. Tous ces témoignages de la vie sans occupation russe feront l'objet d'une enquête pour crime de guerre. T F1 | Reportage I. Bornacin, A. Pocry