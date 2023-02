Ukraine : autopsie d'un crime de guerre

Une station service à l'ouest de Kiev, tout ce qu'il y a de plus normal. Et pourtant... "La vie a repris son cours ici. La station-service a été complètement réparée. Il n'y a plus aucune trace des massacres qui ont eu lieu sur cette portion d'autoroute", indique Michel Scott, envoyé spécial en Ukraine. Le 1er avril dernier, nous avions découvert des scènes d'horreur. Des carcasses de voitures calcinées, des cadavres gisant sur le bitume, tous des civils délibérément pris pour cibles. Leurs corps, pour beaucoup carbonisés, jonchaient le sol. D'autres étaient entassés, recouverts de pneus, sans doute dans une tentative d'y mettre le feu pour masquer le crime. Parmi les morts, deux corps méconnaissables. Le premier accolé à l'extérieur d'une voiture, l'autre dans l'habitacle, sur la banquette arrière. Plusieurs mois passeront avant de formellement pouvoir les identifier. Il s'agit de Maxime et Ksenia Iovenko. Le couple tentait de fuir les Russes avec leur fils. Depuis un an, la justice ukrainienne a ouvert 66 000 enquêtes pour viols, meurtres et destructions. Mais pourra-t-on un jour identifier et juger les coupables ? TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, A. Pocry